Cinéma documentaires sur La Batellerie Poulhibet Mûr de Bretagne Guerlédan, dimanche 17 mars 2024.

Projection de 2 films documentaires sur la batellerie et la navigation sur le canal de Nantes à Brest

La fabuleuse histoire du Pacifique , raconte l’histoire de ce chaland destiné au transport de marchandises parti d’un chantier belge pour rejoindre Nantes, voyage de 6 mois parsemé d’embûches.

La route de l’ardoise 2021 , revient sur la 4ème édition de la manifestation qui permet à des bateaux d’emprunter la partie déclassée du Canal entre Pont Coblent et Carhaix dans le Finistère.

Patrice Lasalle et Emmanuel Rousseau, réalisateurs, passionnés du Canal de Nantes à Brest, de batellerie et de navigation, seront présents pour échanger avec vous. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 15:00:00

fin : 2024-03-17 17:30:00

Poulhibet Mûr de Bretagne Maison éclusière

Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne asso.canal@gmail.com

