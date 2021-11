Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin, Manche Cinéma documentaire, Rift Finfinnee Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin Catégories d’évènement: Cherbourg-en-Cotentin

Film de Daniel Kötter.

Un récit allégorique sur l’urbanisation d’une société africaine.

Voyage dans la périphérie de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, où les travailleurs agricoles voient s’effriter leur paysage et leur mode de vie.

De la carrière dévorée par les engins aux bâtiments qui poussent comme des champignons, le décor raconte un monde qui bascule.

