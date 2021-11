Cinéma documentaire – Marche avec les loups – Téléthon La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21, 11 décembre 2021, Lussac-les-Châteaux.

La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21, le samedi 11 décembre à 17:30

De Jean-Michel Bertrand. Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers… Après La Vallée des Loups sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000 entrées, Marche avec Les Loups poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature. A l’issue de la projection, il sera possible d’échanger avec le réalisateur du film en visioconférence (de 19h à 19h45) A partir de 20h30, un autre temps sera proposé avec différents intervenants pour parler du loup et de son éventuel retour dans nos contrées… (Gratuit et ouvert à tous – Clôture des échanges à 22h) Cette soirée est organisée en collaboration avec café-citoyen

Tarif unique : 6 € (une partie de la recette sera reversée au Téléthon)

A partir de 6 ans / 1h28min / Documentaire

La Sabline – Salle polyvalente de la MJC 21 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux Le Vinatier Vienne



