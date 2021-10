Cinéma documentaire & débat – La Rivière Esapce Villepreux – Salle Hermès, 16 novembre 2021, Saint-Aubin de Médoc.

Esapce Villepreux – Salle Hermès, le mardi 16 novembre à 20:00

Tout au long de son existence, la rivière est en perpétuel mouvement. Vive dès sa naissance en montagne, elle devient mère nourricière apaisée en plaine. Toujours spectaculaire et capricieuse au rythme des saisons, la rivière est avant tout… source de vies. La faune sauvage qu’elle abrite et nourrit est d’une exceptionnelle richesse : le desman des Pyrénées, la loutre, le saumon et le vison d’Europe n’en sont que les plus emblématiques représentants. La faune y foisonne à tous les étages et la flore s’y répand généreusement. Au printemps, c’est une explosion de couleurs qui tapisse les prairies humides. Qui n’a jamais flâné le long d’un cours d’eau pour s’y ressourcer et apprécier le passage furtif du martin pêcheur ? De nature généreuse, la rivière engendre contemplation et émerveillement. Pourtant, les rivières de France sont aujourd’hui en très mauvais état. Le constat est affligeant : il resterait moins de 1% de rivières françaises que l’on peut encore considérer comme “sauvages”. Jour après jour, nous perdons ce patrimoine naturel irremplaçable. Cependant, La Rivière est un film qui se veut foncièrement positif et optimiste afin de sensibiliser par l’émerveillement : à l’image, sera présenté ce qu’il y a de plus beau et de plus spectaculaire qu’un tel milieu vivant puisse nous offrir. En fait, il s’agit de dessiner la rivière idyllique tel que le personnage du film la rêve. Un soin particulier est donné aux images, tournées en 4K avec l’appui de drones, et aux ambiances sonores naturelles. La « voix off » du personnage, qui rencontre d’autres passionnés, livre des témoignages très poétiques, chargés d’émotions et de souvenirs d’enfance.

Entrée libre

Projection de « La Rivière » de Robert Luquès et Pascal Sarragot / Débat animé par Fabrice Demarty, technicien GEMAPI Bordeaux Métropole (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

Esapce Villepreux – Salle Hermès Espace Villepreux Saint-Aubin de Médoc Gironde



