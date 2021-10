Plouguerneau Plouguerneau Finistère, Plouguerneau Cinéma documentaire “Compostelle l’âge de la marche” Plouguerneau Plouguerneau Catégories d’évènement: Finistère

Plouguerneau

Cinéma documentaire “Compostelle l’âge de la marche” Plouguerneau, 16 novembre 2021, Plouguerneau. Cinéma documentaire “Compostelle l’âge de la marche” Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Plouguerneau

2021-11-16 – 2021-11-16 Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier

Plouguerneau Finistère Plouguerneau Ce film permet de parcourir la Via Arverna, un itinéraire peu fréquenté vers Rocamadour, puis nous emmène à travers

l’Auvergne et le Quercy pour vivre ensuite le Camino Francès, itinéraire majeur qui conduit les pèlerins des Pyrénées à Saint- Jacques de Compostelle. Dès le 11ème siècle, des pèlerins venus de toute l’Europe se sont frayé un chemin jusqu’à Saint-Jacques.

Le succès actuel de ce pèlerinage n’est donc pas tant un effet de mode, que sa redécouverte par une société en quête de sens. contact@espace-armorica.bzh +33 2 98 03 06 34 http://www.espace-armorica.fr/ Ce film permet de parcourir la Via Arverna, un itinéraire peu fréquenté vers Rocamadour, puis nous emmène à travers

l’Auvergne et le Quercy pour vivre ensuite le Camino Francès, itinéraire majeur qui conduit les pèlerins des Pyrénées à Saint- Jacques de Compostelle. Dès le 11ème siècle, des pèlerins venus de toute l’Europe se sont frayé un chemin jusqu’à Saint-Jacques.

Le succès actuel de ce pèlerinage n’est donc pas tant un effet de mode, que sa redécouverte par une société en quête de sens. Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Plouguerneau

dernière mise à jour : 2021-10-21 par OT PAYS DES ABERS

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouguerneau Autres Lieu Plouguerneau Adresse Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Ville Plouguerneau lieuville Espace culturel Armorica 1 Rue du colombier Plouguerneau