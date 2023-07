Cinéma documentaire avec les Ateliers Varan Bibliothèque Parmentier Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h15 à 21h00

.Public adolescents adultes. gratuit

SUR INSCRIPTION auprès des bibliothécaires ou par téléphone.

Projection des films « Si j’avais une bombe » de Gaël André et « Get Up Stand up ! » de Jim Gavroy, suivie d’un moment d’échange avec les deux réalisateurs.

En partenariat avec les Ateliers Varan, association qui forme à la réalisation, au montage et à l’écriture documentaire, la bibliothèque Parmentier vous propose de découvrir deux films réalisés par d’anciens élèves des ateliers.

Si j’avais une bombe (Atelier

de réalisation en 2019)

La société moderne est une machine complexe dont les artistes de rue donnent le

pouls. Graffeurs, peintres, colleurs pour eux chaque nouveau mur est un défi.

Liberté, censure, engagement autant de questions qui jalonnent leur art.

Réalisation

: Gaël André

Montage

: Aurélie Ricard

Get Up Stand up ! (Atelier de réalisation en 2019)

Anne a décidé de tout lâcher pour se consacrer à l’art du stand up. Avant sa

première fois sur scène, le travail d’écriture doit alors être réglé au

millimètre. Elle disposera de 5 minutes pour briser le quatrième mur, être

incisive et efficace sur un sujet très personnel dont il semble difficile de

rire.

Réalisation : Jim Gavroy

Montage

: Nicolas Bancilhon

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

