Cinéma-documentaire : « Au-delà des clôtures » Val-Couesnon, 24 novembre 2021, Val-Couesnon.

Cinéma-documentaire : « Au-delà des clôtures » Pôle Social et Solidaire Antrain Val-Couesnon

2021-11-24 – 2021-11-24 Pôle Social et Solidaire Antrain

Val-Couesnon Ille-et-Vilaine Val-Couesnon

Venez découvrir cette soirée cinéma-documentaire !

Dans le cadre du Festival AlimenTerre, le Pôle des cohésions sociales et le Pôle l’environnement de Couesnon Marches de Bretagne (CMB) ainsi que le Réseau d’Education à l’Environnement du Pays de Fougères (REEPF), organisent un ciné-débat le 24 novembre prochain à 20h00 au Pôle Social et Solidaire à Antrain, Val-Couesnon. Le film projeté est « Au delà les clôtures ». A travers des témoignages, ce documentaire aborde la production laitière, les transitions en élevage bovin laitier vers des systèmes plus respectueux des hommes, de la nature et des animaux.

Synopsis « Au delà des Clôtures » : Olivier et Patrick sont deux frères installés en Haute-Marne, Paul et Margaux, père et fille, élèvent leurs vaches laitières en Maine et Loire, Romain a repris la ferme de son père il y a quelques années en Bretagne. De leur ancien système à leurs projets pour demain, ces agriculteurs confient leurs motivations pour changer, leurs peurs, leurs difficultés, les avantages et les risques des systèmes plus économes et autonomes vers lesquels ils se sont tournés.

Cette soirée est gratuite et ouverte à tous les habitants. Le pass sanitaire est obligatoire.

Sur réservation.

spectacle@couesnon-marchesdebretagne.fr +33 2 99 97 17 07

Venez découvrir cette soirée cinéma-documentaire !

Dans le cadre du Festival AlimenTerre, le Pôle des cohésions sociales et le Pôle l’environnement de Couesnon Marches de Bretagne (CMB) ainsi que le Réseau d’Education à l’Environnement du Pays de Fougères (REEPF), organisent un ciné-débat le 24 novembre prochain à 20h00 au Pôle Social et Solidaire à Antrain, Val-Couesnon. Le film projeté est « Au delà les clôtures ». A travers des témoignages, ce documentaire aborde la production laitière, les transitions en élevage bovin laitier vers des systèmes plus respectueux des hommes, de la nature et des animaux.

Synopsis « Au delà des Clôtures » : Olivier et Patrick sont deux frères installés en Haute-Marne, Paul et Margaux, père et fille, élèvent leurs vaches laitières en Maine et Loire, Romain a repris la ferme de son père il y a quelques années en Bretagne. De leur ancien système à leurs projets pour demain, ces agriculteurs confient leurs motivations pour changer, leurs peurs, leurs difficultés, les avantages et les risques des systèmes plus économes et autonomes vers lesquels ils se sont tournés.

Cette soirée est gratuite et ouverte à tous les habitants. Le pass sanitaire est obligatoire.

Sur réservation.

Pôle Social et Solidaire Antrain Val-Couesnon

dernière mise à jour : 2021-11-19 par