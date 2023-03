Cinéma: Divertimento rue Grellet de la Deyte Allègre Catégories d’Évènement: Allègre

Haute-Loire

Cinéma: Divertimento rue Grellet de la Deyte, 4 mars 2023, Allègre . Cinéma: Divertimento Centre George Sand rue Grellet de la Deyte Allègre Haute-Loire rue Grellet de la Deyte Centre George Sand

2023-03-04 – 2023-03-04

rue Grellet de la Deyte Centre George Sand

Allègre

Haute-Loire EUR Bande-annonce Divertimento

25 janvier 2023 en salle / 1h 50min / Drame, Biopic

de Marie-Castille Mention-Schaar

par Marie-Castille Mention-Schaar, Clara Bourreau

avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup cinevasion43@gmail.com http://cinevasion43.wixsite.com/site rue Grellet de la Deyte Centre George Sand Allègre

dernière mise à jour : 2023-01-26 par

Détails Catégories d’Évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Allègre Adresse Allègre Haute-Loire rue Grellet de la Deyte Centre George Sand Ville Allègre Departement Haute-Loire Lieu Ville rue Grellet de la Deyte Centre George Sand Allègre

Allègre Allègre Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/allegre /

Cinéma: Divertimento rue Grellet de la Deyte 2023-03-04 was last modified: by Cinéma: Divertimento rue Grellet de la Deyte Allègre 4 mars 2023 Centre George Sand rue Grellet de la Deyte Allègre Haute-Loire Haute-Loire rue Grellet de la Deyte Allègre

Allègre Haute-Loire