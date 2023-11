Soirée danse Cinéma des Templiers Montélimar, 25 novembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Cette séance spéciale dédiée à la danse présente des courts-métrages chorégraphiques d’une durée de 5 à 10 minutes. Ils sont réalisés par le chorégraphe Maxime Mathieu Quiroga, qui sera présent..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

Cinéma des Templiers Place des Templiers

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This special dance screening features short choreographic films lasting from 5 to 10 minutes. They are directed by choreographer Maxime Mathieu Quiroga, who will be in attendance.

Esta proyección especial de danza presenta cortometrajes coreográficos de entre 5 y 10 minutos de duración. Están dirigidos por el coreógrafo Maxime Mathieu Quiroga, que estará presente.

Diese dem Tanz gewidmete Sondervorstellung zeigt choreografische Kurzfilme mit einer Länge von 5 bis 10 Minuten. Sie werden von dem Choreografen Maxime Mathieu Quiroga gedreht, der auch anwesend sein wird.

Mise à jour le 2023-11-09 par Montélimar Tourisme Agglomération