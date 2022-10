Cinéma des aînés : une belle course

2022-11-07 15:00:00 15:00:00 – 2022-11-07 17:30:00 17:30:00 6 EUR 6 6 Des projections sont régulièrement proposées à l’Espace Malraux à l’initiative des membres de la commission Sport, Culture, Loisirs du Conseil des aînés, en partenariat avec l’association Ciné Off. Mardi 13 septembre à 15h00, venez découvrir « Joyeuse retraite 2» . Billetterie sur place : 6€

Des navettes en bus sont proposées depuis le centre-ville de Joué-lès-Tours à 14h10 place de la République, 14h20 à Debrou et 14h30 résidence Jean Goujon. Retour de Malraux à partir de 17h30. Ouvert à tous. Synopsis : Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, de passer par les lieux qui ont compté dans sa vie, pour les revoir une dernière fois. +33 2 47 39 70 52 Ville de Joué-lès-Tours

