Cinéma des aînés : qu’est ce qu’on a tous fait au bon dieu ?, 8 juin 2022, .

Cinéma des aînés : qu’est ce qu’on a tous fait au bon dieu ?

2022-06-08 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-08

Des projections sont régulièrement proposées à l’Espace Malraux à l’initiative des membres de la commission Sport, Culture, Loisirs du Conseil des aînés, en partenariat avec l’association Ciné Off. Mercredi 6 avril à 15h, venez découvrir « Maigret » . Billetterie sur place : 6€

Des navettes en bus sont proposées depuis le centre-ville de Joué-lès-Tours à 14h10 place de la République, 14h20 à Debrou et 14h30 résidence Jean Goujon. Retour de Malraux à partir de 17h30.

Synopsis : Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les

+33 2 47 39 76 42

Ville de Joué-lès-Tours

