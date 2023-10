LA FIANCEE DU POETE Cinéma d’Erquy Erquy, 3 novembre 2023, Erquy.

LA FIANCEE DU POETE Vendredi 3 novembre, 20h30 Cinéma d’Erquy

1h 43min / Comédie dramatique

De Yolande Moreau

Avec Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois

SYNOPSIS

Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième : son grand amour de jeunesse, le poète.

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/

2023-11-03T20:30:00+01:00 – 2023-11-03T22:25:00+01:00

YOLANDE MOREAU COMEDIE DRAMATIQUE