Erquy ENTRE LES LIGNES Cinéma d’Erquy Erquy, 30 octobre 2023, Erquy. ENTRE LES LIGNES Lundi 30 octobre, 20h30 Cinéma d’Erquy 1h 44min / Drame, Historique, Romance

De Eva Husson

Avec Odessa Young, Josh O’Connor, Colin Firth

SYNOPSIS

Angleterre, 1924. Femme de chambre chez un couple d’aristocrates, Jane fréquente secrètement Paul, le fils des propriétaires du manoir voisin. Instinctivement, Jane sait que leur différence de milieu, et le futur mariage de Paul avec une autre, vouent leur liaison passionnée à l’échec. Elle se raccroche alors à ces étreintes dérobées comme à autant de futurs souvenirs destinés à nourrir sa plume d’écrivaine en devenir. Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T20:30:00+01:00 – 2023-10-30T22:20:00+01:00

