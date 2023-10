ACIDE Cinéma d’Erquy Erquy, 29 octobre 2023, Erquy.

ACIDE Dimanche 29 octobre, 17h00 Cinéma d’Erquy

1h 40min / Fantastique, Drame

De Just Philippot

Avec Guillaume Canet, Laetitia Dosch, Patience Munchenbach

SYNOPSIS

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Selma, 15 ans, grandit entre ses deux parents séparés, Michal et Élise. Des nuages de pluies acides et dévastatrices s’abattent sur la France. Dans un monde qui va bientôt sombrer, cette famille fracturée va devoir s’unir pour affronter cette catastrophe climatique et tenter d’y échapper.

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T17:00:00+01:00 – 2023-10-29T18:45:00+01:00

