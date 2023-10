LE REGNE ANIMAL Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy LE REGNE ANIMAL Cinéma d’Erquy Erquy, 28 octobre 2023, Erquy. LE REGNE ANIMAL Samedi 28 octobre, 20h30 Cinéma d’Erquy 2h 08min / Drame, Aventure, Fantastique

De Thomas Cailley Avec Romain Duris, Paul Kircher, Adèle Exarchopoulos

SYNOPSIS

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence. Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-28T22:15:00+02:00

2023-10-28T20:30:00+02:00 – 2023-10-28T22:15:00+02:00 THOMAS CAILLEY DRAME Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Cinéma d'Erquy Erquy latitude longitude 48.631237;-2.464295

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/