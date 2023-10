COUP DE CHANCE Cinéma d’Erquy Erquy, 27 octobre 2023, Erquy.

COUP DE CHANCE Vendredi 27 octobre, 20h30 Cinéma d’Erquy

1h 33min / Thriller, Romance, Drame, Comédie

De Woody Allen

Avec Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider

SYNOPSIS

Fanny et Jean ont tout du couple idéal : épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et semblent amoureux comme au premier jour. Mais lorsque Fanny croise, par hasard, Alain, ancien camarade de lycée, elle est aussitôt chavirée. Ils se revoient très vite et se rapprochent de plus en plus…

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:10:00+02:00

