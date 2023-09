LE CHATEAU SOLITAIRE DANS LE MIROIR Cinéma d’Erquy Erquy, 26 octobre 2023, Erquy.

LE CHATEAU SOLITAIRE DANS LE MIROIR Jeudi 26 octobre, 17h00 Cinéma d’Erquy

1h 56min / Animation, Drame, Fantastique

De Keiichi Hara

Avec Shingo Fujimori, Rihito Itagaki, Yûki Kaji

Titre original Kagami no Kojou

SYNOPSIS

Un beau jour, le miroir dans la chambre de Kokoro se met à scintiller. À peine la jeune fille l’a-t-elle effleuré qu’elle se retrouve dans un formidable château digne d’un conte de fées. Là, une mystérieuse fillette affublée d’un masque de loup lui soumet un défi. Elle a un an pour l’accomplir et ainsi réaliser un souhait. Seulement Kokoro n’est pas seule : six autres adolescents ont le même objectif qu’elle.

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T17:00:00+02:00 – 2023-10-26T19:00:00+02:00

2023-10-26T17:00:00+02:00 – 2023-10-26T19:00:00+02:00

KELICHI HARA ANIMATION DRAME FANTASTIQUE