Erquy LES FEUILLES MORTES Cinéma d’Erquy Erquy, 23 octobre 2023, Erquy. LES FEUILLES MORTES Lundi 23 octobre, 20h30 Cinéma d’Erquy 1h 21min / Drame, Comédie, Romance

De Aki Kaurismäki

Avec Alma Pöysti, Jussi Vatanen, Janne Hyytiäinen

Titre original Kuolleet lehdet

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Deux personnes solitaires se rencontrent par hasard une nuit à Helsinki et chacun tente de trouver en l'autre son premier, unique et dernier amour. Mais la vie a tendance à mettre des obstacles sur la route de ceux qui cherchent le bonheur.

