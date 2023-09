BERNADETTE Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy BERNADETTE Cinéma d’Erquy Erquy, 20 octobre 2023, Erquy. BERNADETTE 20 et 22 octobre Cinéma d’Erquy 1h 32min / Comédie

De Léa Domenach

Avec Catherine Deneuve, Denis Podalydès, Michel Vuillermoz

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Quand elle arrive à l'Elysée, Bernadette Chirac s'attend à obtenir enfin la place qu'elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l'ombre de son mari pour qu'il devienne président. Mise de côté car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable.

Cinéma d'Erquy
1 rue du chemin vert,22430 erquy
Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

2023-10-20T20:30:00+02:00 – 2023-10-20T22:10:00+02:00

