Erquy L’ETE DERNIER Cinéma d’Erquy Erquy, 16 octobre 2023, Erquy. L’ETE DERNIER Lundi 16 octobre, 20h30 Cinéma d’Erquy 1h 44min / Thriller, Drame

De Catherine Breillat

Avec Léa Drucker, Samuel Kircher, Olivier Rabourdin

SYNOPSIS

Ce film qui présente une emprise amoureuse dans un cadre familial entre deux protagonistes d’âges différents peut troubler un jeune public. Anne, avocate renommée, vit en harmonie avec son mari Pierre et leurs filles de 6 et 7 ans. Un jour, Théo, 17 ans, fils de Pierre d’un précédent mariage, emménage chez eux. Peu de temps après, il annonce à son père qu’il a une liaison avec Anne. Elle nie. Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

CATHERINE BREILLAT THRILLER DRAME

