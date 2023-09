LAST DANCE ! Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

LAST DANCE ! Dimanche 15 octobre, 17h00 Cinéma d'Erquy 1h 23min / Comédie

De Delphine Lehericey

Avec François Berléand, Kacey Mottet Klein, Maria Ribot

SYNOPSIS

Retraité contemplatif, Germain se retrouve soudainement veuf à 75 ans. Il n'a même pas le temps de souffler que sa famille s'immisce dans son quotidien : visites et appels incessants, repas organisés à l'avance… Sa vie devient réglée comme une montre suisse ! Mais Germain a l'esprit ailleurs. Honorant une promesse faite à son épouse, il est propulsé au coeur d'une création de danse contemporaine… Cinéma d'Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

