LA PETITE Cinéma d’Erquy Erquy, 14 octobre 2023, Erquy.

LA PETITE Samedi 14 octobre, 20h30 Cinéma d’Erquy

1h 33min / Drame

De Guillaume Nicloux

Avec Fabrice Luchini, Mara Taquin, Maud Wyler

SYNOPSIS

Joseph apprend que son fils et le compagnon de celui-ci viennent de périr dans un accident. Ils attendaient un enfant via une mère porteuse en Belgique. Que va devenir leur futur bébé ? Joseph en est-il le grand-père légitime ? Porté par la promesse de cette naissance qui va prolonger l’existence de son fils, le sexagénaire part à la rencontre de la jeune flamande au caractère farouche et indomptable…

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:10:00+02:00

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:10:00+02:00

GUILLAUME NICLOUX DRAME