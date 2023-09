Cet évènement est passé THE WASTETOWN Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

THE WASTETOWN
Lundi 18 septembre, 20h30
Cinéma d'Erquy
Erquy
1h 38min / Thriller

De Ahmad Bahrami

Avec Baran Kosari, Ali Bagheri

SYNOPSIS

SYNOPSIS

Coupable du meurtre de son mari, Bermani est emprisonnée pendant 10 ans. Libérée, elle part à la recherche de son jeune fils et se rend à la casse automobile où travaille son beau-frère…

Cinéma d'Erquy
1 rue du chemin vert,22430 erquy
Erquy
22430
Côtes-d'Armor
Bretagne

2023-09-18T20:30:00+02:00 – 2023-09-18T22:15:00+02:00

