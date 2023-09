SECONDE JEUNESSE Cinéma d’Erquy Erquy, 17 septembre 2023, Erquy.

SECONDE JEUNESSE Dimanche 17 septembre, 17h00 Cinéma d’Erquy

1h 31min / Comédie, Romance

De Gianni Di Gregorio

Avec Gianni Di Gregorio, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata

SYNOPSIS

Astolfo, professeur à la retraite, doit quitter son appartement romain, expulsé par la propriétaire. Désargenté, il décide de retourner au village de ses ancêtres, pour habiter le palais familial en ruine, vestige d’un patrimoine que chacun tente d’accaparer. Il se lie d’amitié avec le marginal qui squatte depuis des années la demeure, mais aussi avec un cuisinier retraité et un jeune sans emploi. Mais surtout, il rencontre Stefania, une femme de son âge, timide, douce et généreuse. Encouragé par ses amis, Astolfo fait un pas courageux et apprend avec joie qu’il n’est jamais trop tard pour tomber amoureux.

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:40:00+02:00

GIANNI DI GREGORIO COMEDIE