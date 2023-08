RETRIBUTION Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy RETRIBUTION Cinéma d’Erquy Erquy, 16 septembre 2023, Erquy. RETRIBUTION Samedi 16 septembre, 20h30 Cinéma d’Erquy 1h 31min / Thriller, Action

De Nimród Antal

Avec Liam Neeson, Noma Dumezweni, Lilly Aspell

SYNOPSIS

Un remake d’Appel Inconnu (El Desconocido). Un homme d’affaires découvre qu’une bombe a été placée dans la voiture qu’il conduit par un assaillant inconnu. Ce dernier lui ordonne d’exécuter une série d’actions tout au long de la journée ou la bombe explosera… le tuant lui et sa famille. Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:10:00+02:00

2023-09-16T20:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:10:00+02:00 NIMROD ANTAL THRILLER Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy Departement Côtes-d'Armor Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Cinéma d'Erquy Erquy latitude longitude 48.631237;-2.464295

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/