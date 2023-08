FERMER LES YEUX Cinéma d’Erquy Erquy, 15 septembre 2023, Erquy.

FERMER LES YEUX Vendredi 15 septembre, 20h30 Cinéma d’Erquy

2h 49min / Drame

De Victor Erice

Avec Manolo Solo, José Coronado, Ana Torrent

SYNOPSIS

Julio Arenas, un acteur célèbre, disparaît pendant le tournage d’un film. Son corps n’est jamais retrouvé, et la police conclut à un accident. Vingt-deux ans plus tard, une émission de télévision consacre une soirée à cette affaire mystérieuse, et sollicite le témoignage du meilleur ami de Julio et réalisateur du film, Miguel Garay. En se rendant à Madrid, Miguel va replonger dans son passé…

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T23:20:00+02:00

2023-09-15T20:30:00+02:00 – 2023-09-15T23:20:00+02:00

VICTOR ERICE DRAME