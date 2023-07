ASTEROID CITY Cinéma d’Erquy Erquy, 22 juillet 2023, Erquy.

ASTEROID CITY 22 et 24 juillet Cinéma d’Erquy

1h 46min / Comédie dramatique

De Wes Anderson

Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks

SYNOPSIS

Asteroid City est une ville minuscule, en plein désert, dans le sud-ouest des États-Unis. Nous sommes en 1955. Le site est surtout célèbre pour son gigantesque cratère de météorite et son observatoire astronomique à proximité. Ce week-end, les militaires et les astronomes accueillent cinq enfants surdoués, distingués pour leurs créations scientifiques, afin qu’ils présentent leurs inventions. À quelques kilomètres de là, par-delà les collines, on aperçoit des champignons atomiques provoqués par des essais nucléaires.

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T21:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:00:00+02:00

2023-07-24T21:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:00:00+02:00

