CRESCENDO Cinéma d’Erquy Erquy, 18 juillet 2023, Erquy.

CRESCENDO Mardi 18 juillet, 21h00 Cinéma d’Erquy

1h 51min / Drame

De Dror Zahavi

Avec Peter Simonischek, Daniel Donskoy, Mehdi Meskar

SYNOPSIS

Eduard Sporck, chef d’orchestre de renommée mondiale, accepte de fonder un orchestre de jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi dans un état de guerre et de répression… et loin d’être en harmonie. Les deux meilleurs violonistes, Layla, la palestinienne émancipée, et le beau israélien Ron, se méfient profondément l’un de l’autre. Sporck réussira-t-il à relever le défi ?

+ UN CONCERT

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-18T21:00:00+02:00 – 2023-07-18T23:30:00+02:00

DROR ZAHAVI DRAME