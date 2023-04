LA MARGINALE Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

LA MARGINALE Samedi 27 mai, 20h30 Cinéma d'Erquy 1h 37min / Comédie

De Franck Cimière

Avec Corinne Masiero, Vincent Chalambert, Karina Marimon

Michèle, SDF, vit à l'aéroport d'Orly, vaguant entre les différents halls. Elle croise régulièrement Théo, jeune balayeur à l'aéroport. Atteint d'un handicap mental, il vit chez sa » Tatie » qui le surprotège. Un jour, Michèle fait une découverte des plus inattendues, qui la mène à convaincre Théo de la conduire dans sa voiture sans permis jusqu'à Lisbonne pour retrouver son fils. Ils s'embarquent alors dans un road trip plein de rebondissements sur les routes départementales. Cinéma d'Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy

