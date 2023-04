MISANTHROPE Cinéma d’Erquy, 26 mai 2023, Erquy.

MISANTHROPE Vendredi 26 mai, 20h30 Cinéma d’Erquy

1h 58min / Thriller, Policier

De Damián Szifron

Avec Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo

Titre original To Catch A Killer

Eleanor, une jeune enquêtrice au lourd passé, est appelée sur les lieux d’un crime de masse terrible. La police et le FBI lancent une chasse à l’homme sans précédent, mais face au mode opératoire constamment imprévisible de l’assassin, l’enquête piétine. Eleanor, quant à elle se trouve de plus en plus impliquée dans l’affaire et se rend compte que ses propres démons intérieurs peuvent l’aider à cerner l’esprit de ce tueur si singulier…

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-26T20:30:00+02:00 – 2023-05-26T22:40:00+02:00

