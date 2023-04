FRIC-FRAC Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

FRIC-FRAC Lundi 15 mai, 14h30 Cinéma d'Erquy 1h 42min / Comédie

Date de reprise 26 décembre 2018

De Claude Autant-Lara, Maurice Lehmann

Avec Fernandel, Michel Simon, Arletty

Marcel est un brave garçon, employé de la bijouterie Mercandieu. La fille du patron rêve d'en faire son fiancé mais Marcel tombe sous le charme de Loulou, une aguicheuse qu'accompagne le nonchalant Jo, délinquant à la petite semaine. Voilà que Tintin, l'homme de Loulou qui fait un séjour en prison, a besoin d'argent. Loulou ambitionne alors un « fric-frac » chez le bijoutier Mercandieu. Cinéma d'Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

2023-05-15T14:30:00+02:00 – 2023-05-15T16:20:00+02:00

