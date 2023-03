LA CHAMBRE DES MERVEILLES Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

LA CHAMBRE DES MERVEILLES Cinéma d’Erquy, 8 avril 2023, Erquy. LA CHAMBRE DES MERVEILLES Samedi 8 avril, 20h30 Cinéma d’Erquy 1h 38min / Comédie dramatique

De Lisa Azuelos

Avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel

La vie toute tracée de Thelma prend un détour tragique lorsqu’un accident plonge son fils Louis, 12 ans, dans le coma. Déterminée à le réveiller par tous les moyens, elle va faire le pari fou d’accomplir une par une les « 10 choses à faire avant la fin du monde » qu’il avait inscrites dans son journal intime, pour lui montrer tout ce que la vie a de magnifique à lui offrir. Mais ce voyage dans les rêves de son adolescent l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait… jusqu’à raviver son propre goût à la vie. Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T20:30:00+02:00 – 2023-04-08T22:15:00+02:00

Catégories d'Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy
Cinéma d'Erquy
Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy
Ville Erquy

