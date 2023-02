THE SON Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

THE SON Lundi 27 mars, 20h30 Cinéma d'Erquy

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 2h 03min / Drame

De Florian Zeller

Avec Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby

FILM EN VOST

SYNOPSIS

À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il va tenter de dépasser l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T20:30:00+02:00

2023-03-27T22:45:00+02:00

