LES TETES GIVREES Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

LES TETES GIVREES Cinéma d’Erquy, 5 mars 2023, Erquy. LES TETES GIVREES Dimanche 5 mars, 17h00 Cinéma d’Erquy COMEDIE DRAMATIQUE handicap moteur mi Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 42min / Comédie dramatique

De Stéphane Cazes

Avec Clovis Cornillac, Claudia Tagbo, Marwa Merdjet Yahia

SYNOPSIS

Dans un collège au pied du Mont Blanc, les élèves de SEGPA peinent à entrevoir un avenir positif… Pour les motiver et les faire rêver, Alain, leur professeur, organise une sortie surprenante et périlleuse dans les entrailles d’un glacier. Les adolescents découvrent alors un monde de glace d’une beauté à couper le souffle. Mais ils réalisent qu’avec le réchauffement climatique, si rien n’est fait, ce glacier comme beaucoup d’autres pourrait disparaitre. Contre l’avis de tous, mais entraînés par leur professeur, ils vont se lancer corps et âmes dans un projet fou : protéger le glacier et l’empêcher de fondre… Désormais plus rien ne pourra les arrêter, parce qu’il n’y a pas de planète B !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T17:00:00+01:00

2023-03-05T18:50:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

LES TETES GIVREES Cinéma d’Erquy 2023-03-05 was last modified: by LES TETES GIVREES Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 5 mars 2023 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor