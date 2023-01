NOS SOLEILS Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

NOS SOLEILS Cinéma d’Erquy, 27 février 2023, Erquy. NOS SOLEILS Lundi 27 février, 20h30 Cinéma d’Erquy DRAME handicap moteur mi Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 2h 00min / Drame

De Carla Simón

Avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín, Xenia Roset

Depuis des générations, les Solé passent leurs étés à cueillir des pêches dans leur exploitation à Alcarràs, un petit village de Catalogne. Mais la récolte de cette année pourrait bien être la dernière car ils sont menacés d’expulsion. Le propriétaire du terrain a de nouveaux projets : couper les pêchers et installer des panneaux solaires. Confrontée à un avenir incertain, la grande famille, habituellement si unie, se déchire et risque de perdre tout ce qui faisait sa force…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-27T20:30:00+01:00

2023-02-27T22:40:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

NOS SOLEILS Cinéma d’Erquy 2023-02-27 was last modified: by NOS SOLEILS Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 27 février 2023 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor