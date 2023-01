L’IMMENSITA Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

L’IMMENSITA Cinéma d’Erquy, 25 février 2023, Erquy. L’IMMENSITA Samedi 25 février, 20h30 Cinéma d’Erquy DRAME handicap moteur mi Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 37min / Drame

De Emanuele Crialese

Avec Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani

Rome dans les années 1970. Dans la vague des changements sociaux et culturels, Clara et Felice Borghetti ne s’aiment plus mais sont incapables de se quitter. Désemparée, Clara trouve refuge dans la relation complice qu’elle entretient avec ses trois enfants, en particulier avec l’aînée née dans un corps qui ne lui correspond pas. Faisant fi des jugements, Clara va insuffler de la fantaisie et leur transmettre le goût de la liberté, au détriment de l’équilibre familial…

2023-02-25T20:30:00+01:00

2023-02-25T22:15:00+01:00

