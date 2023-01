BABYBLON Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

BABYBLON 24 et 26 février Cinéma d'Erquy, Erquy

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 3h 09min / Historique, Drame

De Damien Chazelle

Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-24T20:30:00+01:00

2023-02-26T20:45:00+01:00

