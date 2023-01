PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

PATTIE ET LA COLERE DE POSEIDON Jeudi 23 février, 17h00 Cinéma d'Erquy

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 36min / Animation, Aventure, Fantastique, Famille

De David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti

Avec Kaycie Chase, Christophe Lemoine, Emmanuel Curtil

La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

