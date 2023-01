INSEPARABLES Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

INSEPARABLES Cinéma d’Erquy, 22 février 2023, Erquy. INSEPARABLES Mercredi 22 février, 17h00 Cinéma d’Erquy ANIMATION FAMILLE handicap moteur mi Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 0h 35min / Animation, Famille

De Natalia Malykhina, Fanny Paoli, Camille Monnier

Qu’est-ce qui réunit un ourson qui recherche sa mère, une lapine qui accompagne son petit dans ses premiers pas, une botte qui court derrière sa paire ou un chaton toujours dans les pas de sa maîtresse : l’attachement à l’être aimé. Quatre courts dans un programme pour les tous petits qui forme une ode à l’amour inconditionnel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-22T17:00:00+01:00

2023-02-22T17:45:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

INSEPARABLES Cinéma d’Erquy 2023-02-22 was last modified: by INSEPARABLES Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 22 février 2023 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor