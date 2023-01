LA GUERRE DES LULUS Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

LA GUERRE DES LULUS Cinéma d'Erquy, 16 février 2023, Erquy.

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 49min / Aventure, Famille, Historique

De Yann Samuell

Avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros

À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »… les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

