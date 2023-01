LE SECRET DES PERLIMS Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

LE SECRET DES PERLIMS Cinéma d’Erquy, 15 février 2023, Erquy. LE SECRET DES PERLIMS Mercredi 15 février, 17h00 Cinéma d’Erquy ANIMATION FAMILLE AVENTURE handicap moteur mi Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 16min / Animation, Famille, Aventure

De Alê Abreu

Avec Giulia Benite, Stenio Garcia, Lorenzo Tarantelli

Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la recherche des Perlims, des créatures mystérieuses qui, elles seules, peuvent sauver la Forêt…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-15T17:00:00+01:00

2023-02-15T18:25:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

LE SECRET DES PERLIMS Cinéma d’Erquy 2023-02-15 was last modified: by LE SECRET DES PERLIMS Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 15 février 2023 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor