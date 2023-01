AVATAR : LA VOIE DE L’EAU Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU Cinéma d’Erquy, 12 février 2023, Erquy. AVATAR : LA VOIE DE L’EAU Dimanche 12 février, 17h00 Cinéma d’Erquy SCIENCE FICTION AVENTURE FANTASTIQUE ACTION handicap moteur mi Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 3h 12min / Science fiction, Aventure, Fantastique, Action

De James Cameron

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-12T17:00:00+01:00

2023-02-12T20:25:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU Cinéma d’Erquy 2023-02-12 was last modified: by AVATAR : LA VOIE DE L’EAU Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 12 février 2023 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor