LES CYCLADES 10 et 11 février Cinéma d'Erquy
Cinéma d'Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 50min / Comédie

De Marc Fitoussi

Avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une approche très différente des vacances… et de la vie !

2023-02-10T20:30:00+01:00

2023-02-11T22:30:00+01:00

