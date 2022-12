COEUR DE ROCKERS Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

COEUR DE ROCKERS Vendredi 20 janvier 2023, 20h30 Cinéma d'Erquy

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ Comédie, Musical Durée = 1 h 31

De Ida Techer, Luc Bricault

Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit

SYNOPSIS

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job : faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…

2023-01-20T20:30:00+01:00

2023-01-20T22:15:00+01:00

