AUCUN OURS Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

AUCUN OURS Cinéma d’Erquy, 16 janvier 2023, Erquy. AUCUN OURS Lundi 16 janvier 2023, 20h30 Cinéma d’Erquy DRAME handicap moteur mi Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 47min / Drame

De Jafar Panahi

Avec Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobasheri

SYNOPSIS

Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition et la politique auront-elles raison des deux ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-16T20:30:00+01:00

2023-01-16T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

AUCUN OURS Cinéma d’Erquy 2023-01-16 was last modified: by AUCUN OURS Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 16 janvier 2023 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor