WHIPLASH Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

WHIPLASH Cinéma d’Erquy, 15 janvier 2023, Erquy. WHIPLASH Dimanche 15 janvier 2023, 15h00 Cinéma d’Erquy DRAME MUSICAL handicap moteur mi Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 47min / Drame, Musical

De Damien Chazelle

Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-15T15:00:00+01:00

2023-01-15T19:00:00+01:00

