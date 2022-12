SAINT OMER Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

SAINT OMER Samedi 14 janvier 2023, 20h30 Cinéma d'Erquy

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 2h 02min / Drame, Judiciaire

De Alice Diop

Avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre jugement.

