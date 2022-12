LE TOURBILLON DE LA VIE Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

LE TOURBILLON DE LA VIE Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 Cinéma d'Erquy DRAME Cinéma d'Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d'Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 2h 01min / Drame

De Olivier Treiner

Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ?

Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être…

Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T22:45:00+01:00

