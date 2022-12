LE PETIT CRIMINEL Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

LE PETIT CRIMINEL Cinéma d’Erquy, 9 janvier 2023, Erquy. LE PETIT CRIMINEL Lundi 9 janvier 2023, 14h30 Cinéma d’Erquy DRAME handicap moteur mi Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 40min / Drame

Date de reprise 20 avril 2022

De Jacques Doillon

Avec Richard Anconina, Gérald Thomassin, Clotilde Courau

Marc, un adolescent sétois en quête d’identité, veut se rendre à Montpellier pour rencontrer Nathalie, sa sœur aînée, qu’on lui disait morte. Il contraint Gérard, un policier, de l’y conduire, sous la menace du pistolet de son beau-père. Au gré du voyage de retour vers Sète, ce trio improbable apprendra à se dévoiler et s’apprivoiser.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-09T14:30:00+01:00

2023-01-09T16:20:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

LE PETIT CRIMINEL Cinéma d’Erquy 2023-01-09 was last modified: by LE PETIT CRIMINEL Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 9 janvier 2023 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor