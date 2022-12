LES MIENS Cinéma d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

LES MIENS Cinéma d’Erquy, 6 janvier 2023, Erquy. LES MIENS Vendredi 6 janvier 2023, 20h30 Cinéma d’Erquy DRAME handicap moteur mi Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne

https://armor-cine-erquy.blogspot.com/ 1h 25min / Drame

De Roschdy Zem

Avec Sami Bouajila, Roschdy Zem, Meriem Serbah

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf avec Ryad…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-06T20:30:00+01:00

2023-01-06T22:10:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Cinéma d'Erquy Adresse 1 rue du chemin vert,22430 erquy Ville Erquy Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Cinéma d'Erquy Erquy Departement Côtes-d'Armor

Cinéma d'Erquy Erquy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

LES MIENS Cinéma d’Erquy 2023-01-06 was last modified: by LES MIENS Cinéma d’Erquy Cinéma d'Erquy 6 janvier 2023 Cinéma d'Erquy Erquy Erquy

Erquy Côtes-d'Armor